Trump retrocede en cancelación de registros de estudiantes.

La administración de Donald Trump ha dado marcha atrás, al menos por ahora, en su intento de cancelar de forma masiva los registros de estatus migratorio de miles de estudiantes internacionales en Estados Unidos.

Una acción que había generado una avalancha de demandas y preocupación entre la comunidad académica.

El cambio fue anunciado este viernes en varios tribunales del país,

Después de semanas de litigios encabezados por estudiantes que alegaban que su estatus había sido cancelado sin explicación previa.

Trump DOJ Backs Down On International Student Visas: 1,500 Will Be Restored https://t.co/EWGFHCZhKv

— Forbes (@Forbes) April 25, 2025