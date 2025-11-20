Trump elimina aranceles del 40 % a productos de Brasil

Trump retira fuertes aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves los aranceles del 40 % a ciertos productos de Brasil, incluidos carne bovina, vegetales, café y cacao, después de avanzar en negociaciones directas con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

Como parte de su guerra comercial, Trump había impuesto inicialmente un arancel del 10 % a las exportaciones brasileñas.

Posteriormente sumó otro 40 %, elevando el total al 50 %, como represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario estadounidense.

La condena de Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula, generó tensiones que derivaron en medidas comerciales más severas contra Brasil.

Esos aranceles afectaron de manera directa a sectores agrícolas y energéticos del país sudamericano, que buscaban mantener su presencia en el mercado estadounidense pese al incremento de costos.