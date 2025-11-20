Trump elimina aranceles del 40 % a productos de Brasil
Publicado el 11/20/2025 a las 18:01
- Trump retira fuertes aranceles
- Brasil recupera exportaciones clave
- Lula negocia alivio comercial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves los aranceles del 40 % a ciertos productos de Brasil, incluidos carne bovina, vegetales, café y cacao, después de avanzar en negociaciones directas con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.
Como parte de su guerra comercial, Trump había impuesto inicialmente un arancel del 10 % a las exportaciones brasileñas.
Posteriormente sumó otro 40 %, elevando el total al 50 %, como represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario estadounidense.
Trump retira aranceles a Brasil
Donald Trump retirou o adicional de 40% das tarifas sobre alguns produtos do Brasil. Ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos fala em “produtos agrícolas”, podendo incluir café e carne. Saiba mais.
➡ Assista ao #Edição18: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/VNszE2T5cE
— GloboNews (@GloboNews) November 20, 2025
La condena de Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula, generó tensiones que derivaron en medidas comerciales más severas contra Brasil.
TE PUEDE INTERESAR: Trump firma ley que ordena publicar todos los archivos del caso Epstein
Esos aranceles afectaron de manera directa a sectores agrícolas y energéticos del país sudamericano, que buscaban mantener su presencia en el mercado estadounidense pese al incremento de costos.
La nueva orden ejecutiva y su alcance
🇺🇸 ATENÇÃO: Em vitória da diplomacia brasileira, Trump cita conversa com Lula e anuncia que os EUA retiraram tarifas de 40% de café, carnes e outros produtos do Brasil. pic.twitter.com/eAoaYQIovV
— Eleições em Pauta (@eleicoesempauta) November 20, 2025
La orden ejecutiva firmada por Trump este martes establece la retirada de aranceles para bienes importados desde Brasil o retirados de almacenes desde el pasado 13 de noviembre.
La medida incluye dos listados de exenciones que abarcan un amplio rango de productos agrícolas y energéticos.
Entre los bienes beneficiados figuran carne y otros productos bovinos, especias, frutas y granos como café, cacao y sus derivados, junto con otros productos agrícolas.
También se incluyen combustibles fósiles, sustancias derivadas del carbón, gases licuados, productos químicos, pulpas de madera y múltiples componentes utilizados en la aviación civil.
Estas exenciones reducen la carga económica para exportadores brasileños y reabren la puerta a un flujo más competitivo de mercancías hacia Estados Unidos en áreas estratégicas para la industria brasileña.
El rol de las negociaciones entre Trump y Lula
El acercamiento entre los mandatarios comenzó tras un encuentro casual en los pasillos de la Asamblea General de la ONU, en septiembre en Nueva York.
Según ambos líderes, desde ese momento surgió una “química” que facilitó el inicio de conversaciones.
Tras una llamada telefónica y una reunión presencial realizada el 26 de octubre en Kuala Lumpur (Malasia), las delegaciones de ambos gobiernos mantuvieron discusiones para revisar los aranceles impuestos a Brasil.
Lula había prometido defender la soberanía y los intereses comerciales de su país, mientras Trump buscaba un punto medio que no afectara los objetivos de su guerra comercial.
Según datos oficiales, Brasil ha mantenido una relación comercial deficitaria con Estados Unidos durante los últimos quince años, una situación que el gobierno brasileño intenta revertir mediante negociaciones y ampliación de acuerdos.
La semana pasada, Brasil calificó como “positivo” el plan de Trump de retirar aranceles a ciertos productos agrícolas y manifestó su interés en seguir avanzando hacia nuevas rebajas que permitan mejorar su posición en el mercado estadounidense.