20 estados frenan a Trump por restringir fondos a personas sin hogar
Publicado el 11/25/2025 a las 21:23
- Estados demandan restricciones federales
- Fondos para vivienda en riesgo
- Trump limita apoyo social
Segun informa USATODAY, Un grupo de estados de Estados Unidos presentó una demanda este martes 25 de noviembre para frenar las nuevas restricciones que la administración Trump busca imponer a más de 3 mil millones de dólares en subvenciones destinadas a vivienda permanente y servicios para personas sin hogar.
Los funcionarios de 20 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, junto con Washington, DC, afirmaron que los cambios anunciados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) violan la ley federal.
La demanda sostiene que las nuevas reglas apuntan de forma ilegal a las personas LGBTQ y a otras comunidades que no se alinean con las prioridades políticas del gobierno de Trump.
El recurso fue presentado en un tribunal federal de Rhode Island con el objetivo de impedir la implementación de estas condiciones adicionales.
Reglas federales bajo cuestionamiento
Ver esta publicación en Instagram
Los estados reclaman que HUD pretende limitar el uso de fondos para vivienda permanente y prohibir el financiamiento de organizaciones enfocadas en comunidades transgénero.
De acuerdo con la demanda, estas restricciones obligarían a estados y organizaciones sin fines de lucro a modificar sus programas o arriesgarse a perder fondos esenciales.
Los demandantes aseguran que la pérdida de estos recursos supondría una interrupción inmediata en el acceso a vivienda y servicios para miles de personas sin hogar.
La denuncia afirma que “en lugar de invertir en programas que ayuden a las personas a mantenerse seguras y protegidas”, la administración Trump ha optado por políticas que podrían mantener a las personas atrapadas en la pobreza.
Trump restricciones fondos golpea servicios esenciales
Los estados argumentan que estas decisiones castigan a quienes ya enfrentan dificultades económicas y dependen de asistencia continua.
HUD no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la demanda presentada.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, señaló en un comunicado que las comunidades de todo el país dependen del programa para proteger a sus residentes más vulnerables.
James enfatizó que estos fondos ayudan a evitar que miles de personas pasen la noche en las calles sin acceso a refugio.
Reacciones y apoyo estatal
La demanda cuenta con el apoyo de estados como California, Illinois y Arizona, quienes se unieron a Nueva York en la acción legal.
El programa Continuum of Care, creado por el Congreso en 1987, proporciona recursos a estados, gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro que trabajan con personas sin hogar.
El programa prioriza a veteranos, familias y personas con discapacidades que requieren apoyo inmediato y estabilidad habitacional.
Desde sus inicios, la iniciativa ha funcionado bajo el modelo de “primero la vivienda”, que busca ubicar a las personas en viviendas permanentes sin requisitos previos como la sobriedad o el empleo.
Trump restricciones fondos transforma políticas
Además de la vivienda, estas subvenciones permiten financiar servicios complementarios como cuidado infantil y capacitación laboral.
Los recursos también cubren consejería en salud mental y servicios de transporte para quienes lo necesitan.
La administración Trump ha expresado en repetidas ocasiones su rechazo al enfoque de vivienda prioritaria.
Este mes, HUD anunció su intención de orientar el programa hacia iniciativas de vivienda de transición con requisitos laborales y otras condiciones adicionales.
Ajustes polémicos y consecuencias
El departamento también prohibió que los beneficiarios utilicen los fondos para actividades que promuevan la diversidad, la equidad o la inclusión.
Asimismo, quedó prohibido emplear las subvenciones en abortos electivos o iniciativas relacionadas con lo que denominan “ideología de género”.
Otra de las restricciones impide el uso de fondos en acciones que puedan interferir con la agenda de control migratorio del gobierno federal.
El presidente Donald Trump ha instado a estados y ciudades a desalojar campamentos de personas sin hogar.