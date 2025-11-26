20 estados frenan a Trump por restringir fondos a personas sin hogar

Estados demandan restricciones federales

Fondos para vivienda en riesgo

Trump limita apoyo social

Segun informa USATODAY, Un grupo de estados de Estados Unidos presentó una demanda este martes 25 de noviembre para frenar las nuevas restricciones que la administración Trump busca imponer a más de 3 mil millones de dólares en subvenciones destinadas a vivienda permanente y servicios para personas sin hogar.

Los funcionarios de 20 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, junto con Washington, DC, afirmaron que los cambios anunciados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) violan la ley federal.

La demanda sostiene que las nuevas reglas apuntan de forma ilegal a las personas LGBTQ y a otras comunidades que no se alinean con las prioridades políticas del gobierno de Trump.

El recurso fue presentado en un tribunal federal de Rhode Island con el objetivo de impedir la implementación de estas condiciones adicionales.

Reglas federales bajo cuestionamiento

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Shade Room (@theshaderoom)



Los estados reclaman que HUD pretende limitar el uso de fondos para vivienda permanente y prohibir el financiamiento de organizaciones enfocadas en comunidades transgénero.

De acuerdo con la demanda, estas restricciones obligarían a estados y organizaciones sin fines de lucro a modificar sus programas o arriesgarse a perder fondos esenciales.

Los demandantes aseguran que la pérdida de estos recursos supondría una interrupción inmediata en el acceso a vivienda y servicios para miles de personas sin hogar.

La denuncia afirma que “en lugar de invertir en programas que ayuden a las personas a mantenerse seguras y protegidas”, la administración Trump ha optado por políticas que podrían mantener a las personas atrapadas en la pobreza.