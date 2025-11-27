Trump acusa “narco-comunismo” en Honduras y respalda a Asfura para frenar a la izquierda

Trump respalda a Asfura

Acusa avance comunista

Elecciones hondureñas cuestionadas

Segun informa la agencia EFE, El presidente Trump instó a hondureños a apoyar a Nasry Asfura en las elecciones del 30 de noviembre.

Aseguró que solo él puede detener el “avance comunista” en Honduras.

Dijo que Asfura es el único “amigo de la libertad” en el país.

Afirmó que podrían trabajar juntos contra “narco-comunistas”.

Trump critica a Moncada y Nasralla

🇺🇸⚡️🇭🇳 TRUMP: «¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!»https://t.co/sSVRQu82N8 https://t.co/qSlYi4R5Tt pic.twitter.com/a5SLMqwP6Q — RT en Español (@ActualidadRT) November 26, 2025



El mandatario calificó a Rixi Moncada como cercana al comunismo.

Acusó a Salvador Nasralla de intentar dividir el voto opositor.

Elogió la gestión de Asfura como exalcalde de Tegucigalpa.

Dijo que ayudó a “llevar agua a millones de personas”.