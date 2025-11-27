Buscar
Trump acusa "narco-comunismo" en Honduras y respalda a Asfura para frenar a la izquierda

Trump acusa “narco-comunismo” en Honduras y respalda a Asfura para frenar a la izquierda

Trump respalda a Asfura y pide a los hondureños votar por el candidato conservador para frenar lo que llamó un “avance comunista”,
Por 
2025-11-27T02:33:00+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 11/26/2025 a las 21:33

  • Trump respalda a Asfura
  • Acusa avance comunista
  • Elecciones hondureñas cuestionadas

Segun informa la agencia EFE, El presidente Trump instó a hondureños a apoyar a Nasry Asfura en las elecciones del 30 de noviembre.

Aseguró que solo él puede detener el “avance comunista” en Honduras.

Dijo que Asfura es el único “amigo de la libertad” en el país.

Afirmó que podrían trabajar juntos contra “narco-comunistas”.

Trump critica a Moncada y Nasralla


El mandatario calificó a Rixi Moncada como cercana al comunismo.

Acusó a Salvador Nasralla de intentar dividir el voto opositor.

Elogió la gestión de Asfura como exalcalde de Tegucigalpa.

Dijo que ayudó a “llevar agua a millones de personas”.

Trump respalda a Asfura en plena tensión electoral


Trump respalda a Asfura y agita panorama electoral hondureño FOTO: SHUTTERSTOCK

Un día antes, Christopher Landau pidió elecciones sin intimidación.

Solicitó a la OEA vigilar el proceso hondureño.

Pidió evitar fraude, injerencias y presiones institucionales.

El respaldo de Trump llegó en medio de estas advertencias.

Asfura agradece apoyo y promete defender democracia


Trump respalda a Asfura y agita panorama electoral hondureño FOTO: EFE

Nasry Asfura agradeció públicamente el mensaje de Trump.

Dijo que defenderá la libertad y los valores del país.

Aseguró que Honduras estará “bien” tras las elecciones.

Motivó a sus seguidores a participar el 30 de noviembre.

Señalamientos de fraude e injerencia institucional

El proceso electoral está lleno de denuncias de fraude.

El oficialismo y la oposición se acusan mutuamente.

La Fiscalía investiga a autoridades electorales.

Las Fuerzas Armadas han sido señaladas por intervenir indebidamente.

