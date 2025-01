Trump renombrará el golfo de México como ‘golfo de América’

Desde entonces, el golfo ha mantenido su nombre, que hace referencia a la nación mexicana, aunque la zona abarca territorios de tres países distintos.

El cambio de nombre propuesto por Trump podría tener implicaciones más allá de la geografía.

El presidente electo ha sido conocido por sus políticas nacionalistas y su enfoque en el fortalecimiento de la identidad estadounidense.

En este contexto, el renombrar el golfo refleja su visión de revalorar lo que él considera un patrimonio geopolítico de EEUU, que, según sus palabras, «abarca una gran extensión de territorio».

‘GULF OF AMERICA’: President-elect Trump announces plans to change the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America after he takes office. pic.twitter.com/JlqJ6D2uRF

— Fox News (@FoxNews) January 7, 2025