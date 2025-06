Reportan despido de tres fiscales del 6 de enero por el Departamento de Justicia de Trump

Aunque el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, las filtraciones muestran la firma de Bondi en al menos una de las cartas de despido enviadas a los fiscales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió al menos a tres fiscales vinculados a las investigaciones del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según reportes de Associated Press y NBC News.

Reacciones y críticas

¡Despidos masivos en el Departamento de Justicia! #DonaldTrump se deshace de fiscales de Joe Biden; los acusó de politizar la #justicia https://t.co/I81iOW6WLr pic.twitter.com/4mmdmR9fGD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2025

Organizaciones legales y grupos progresistas han denunciado la decisión como un claro acto de represalia política.

La coalición Not Above the Law, una de las mayores alianzas legales en contra de Trump, calificó los despidos como “represalia política, simple y llanamente”.

Según sus voceros, la acción confirma un patrón en el que Trump ha utilizado el aparato judicial como herramienta para vengarse de sus opositores.

Y también para proteger a sus aliados.