Trump recibe al presidente de Siria y promete apoyo total

Trump recibe a líder sirio

Washington cambia su política

Siria inicia nueva etapa

Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca al nuevo mandatario sirio, Ahmed Al-Sharaa, en una reunión histórica que marca un giro radical en la política exterior estadounidense hacia Siria.

El encuentro, celebrado en el Despacho Oval, representa la primera visita de un jefe de Estado sirio a Washington desde la independencia del país árabe en 1946, y se produce apenas tres meses después del derrocamiento del régimen de Bashar al-Asad.

Durante una conferencia de prensa posterior, Trump elogió a Al-Sharaa y afirmó tener plena confianza en su liderazgo. “Es un hombre fuerte. Queremos que Siria sea un país exitoso, y él puede lograrlo”, dijo el presidente ante los medios, subrayando su compromiso con la estabilidad regional.

La reunión, de aproximadamente dos horas, se realizó a puerta cerrada, sin acceso de la prensa, y se centró en la reconstrucción de Siria, la cooperación antiterrorista y el levantamiento de sanciones económicas.

Washington cambia su política hacia Siria

🔴 El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo sirio, Ahmed Al-Sharaa, un excombatiente rebelde que fue detenido por fuerzas estadounidenses en Irak, en 2005, por sus vínculos con Al Qaedahttps://t.co/iz0X3yhFi8 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 10, 2025



El gesto de Trump simboliza un cambio profundo en la política estadounidense hacia Siria, tras más de una década de sanciones impuestas al país durante el gobierno de la familia Asad.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la reunión se enmarca en los esfuerzos de Washington por “promover la paz y estabilizar la región”, así como abrir nuevos canales diplomáticos en Oriente Medio.

Este acercamiento llega después de que Estados Unidos decidiera levantar parte de las sanciones económicas a Damasco, un paso que facilita el ingreso de inversión extranjera y la reconstrucción de infraestructura devastada por años de guerra civil.

Al-Sharaa, por su parte, habría solicitado la derogación definitiva de las restricciones restantes, para permitir el ingreso de empresas estadounidenses y europeas a proyectos energéticos y de transporte.