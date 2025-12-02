Trump rechaza pedidos de Maduro y cierra su margen de escape político
Publicado el 12/01/2025 a las 21:13
- Trump rechaza solicitudes clave
- Maduro busca salida negociada
- Salvoconducto estadounidense expira
Segun informa Reuters, La llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro ocurrió el veintiuno de noviembre, en un contexto de creciente presión estadounidense que incluía acciones marítimas y amenazas militares periódicas.
Fuentes señalaron que Trump rechazó directamente solicitudes hechas por Maduro, quien buscaba garantías legales amplias para abandonar Venezuela bajo un salvoconducto asegurado por Estados Unidos.
La conversación telefónica duró menos de quince minutos, según testimonios, pero fue suficiente para evidenciar profundas diferencias entre ambos mandatarios y limitar opciones negociadas disponibles.
El rechazo estadounidense redujo significativamente las alternativas de salida propuestas por Maduro, quien pretendía incluir beneficios legales para su familia y colaboradores cercanos enfrentando sanciones internacionales.
Presión estadounidense aumenta sobre el gobierno venezolano
El entorno previo a la llamada estuvo marcado por operaciones contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, reforzando la campaña estadounidense para presionar estratégicamente al gobierno venezolano.
Washington había designado al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, vinculando públicamente a Maduro con actividades criminales que su administración niega rotundamente.
Maduro sostiene que estas acusaciones obedecen a intereses geopolíticos estadounidenses, específicamente al presunto intento de controlar recursos naturales venezolanos, incluido petróleo ampliamente explotado.
La situación incrementó tensiones políticas, fortaleciendo el mensaje de presión desde la Casa Blanca, con advertencias repetidas sobre posibles acciones más contundentes en territorio venezolano.
Trump rechaza peticiones de Maduro sobre amnistías y sanciones
Durante la llamada, Maduro expresó disposición para abandonar el país si recibía amnistía plena, eliminación total de sanciones y cierre del caso ante la Corte Penal Internacional.
También solicitó levantar sanciones para más de cien funcionarios venezolanos acusados por Estados Unidos de violaciones de derechos humanos, corrupción y posibles actividades vinculadas al narcotráfico.
Maduro propuso además que la vicepresidenta Delcy Rodríguez encabezara un gobierno interino temporal antes de convocar elecciones abiertas supervisadas internacionalmente.
Trump rechazó la mayoría de estas peticiones, argumentando que las condiciones no cumplían requisitos estadounidenses y otorgando solo una semana para que Maduro abandonara Venezuela voluntariamente.
Solicitudes de Maduro incluyeron amnistías para altos funcionarios
El plazo venció el viernes y desencadenó la decisión de Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano, intensificando presión tras el incumplimiento de condiciones exigidas inicialmente.
El Miami Herald divulgó información preliminar sobre la llamada, aunque la fecha límite concreta para el salvoconducto no había sido revelada previamente por medios internacionales.
Trump confirmó la conversación públicamente sin especificar detalles, mientras la Casa Blanca evitó ofrecer comentarios adicionales y autoridades venezolanas tampoco respondieron a solicitudes informativas.
El gobierno estadounidense no reconoce a Maduro como presidente legítimo, señalando irregularidades en procesos electorales anteriores considerados fraudulentos por observadores independientes y naciones occidentales.
Trump rechaza peticiones de Maduro y fija ultimátum
En respuesta a cuestionamientos públicos, Maduro declaró lealtad absoluta al pueblo venezolano durante un discurso, reforzando su intención de mantenerse en el poder.
Fuentes indicaron que aún existe incertidumbre sobre una posible nueva propuesta de salvoconducto, aunque el plazo previo expiró sin acuerdos concluidos.
Trump sostuvo reuniones con asesores clave para evaluar la campaña de presión sobre Venezuela, revisando estrategias diplomáticas y posibles escenarios de transición política.
Una fuente en Washington consideró posible una salida negociada, aunque persisten desacuerdos importantes que requieren resolverse antes de cualquier avance significativo.
Washington mantiene presión y estudia opciones negociadas
Estados Unidos elevó la recompensa por información que permita el arresto de Maduro a cincuenta millones de dólares como parte de su estrategia para presionar su salida.
También ofrece recompensas de veinticinco millones para otros altos funcionarios del gobierno venezolano, acusados en Estados Unidos de delitos relacionados con narcotráfico y corrupción.
Todos los señalados han negado las acusaciones y afirman que enfrentan una campaña internacional destinada a debilitar la estructura gubernamental venezolana.
A pesar de tensiones crecientes, fuentes sugieren que la administración estadounidense no descarta completamente una solución negociada, aunque requiere acuerdos detallados aún pendientes.
Recompensas, acusaciones y nuevas solicitudes de contacto
Según fuentes consultadas, el gobierno venezolano solicitó otra llamada con Trump con la intención de reabrir negociaciones tras el fracaso del primer acercamiento.
Las diferencias entre ambos gobiernos siguen siendo profundas, especialmente respecto a sanciones, amnistías y condiciones para una posible transición interna en Venezuela.
El futuro político de Maduro permanece incierto, con presiones externas intensificadas y una oposición interna que continúa cuestionando su legitimidad.
Mientras tanto, la posibilidad de una nueva comunicación dependerá de decisiones estratégicas estadounidenses y eventuales concesiones solicitadas por el gobierno venezolano.