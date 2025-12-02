Trump rechaza pedidos de Maduro y cierra su margen de escape político

Trump rechaza solicitudes clave

Maduro busca salida negociada

Salvoconducto estadounidense expira

Segun informa Reuters, La llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro ocurrió el veintiuno de noviembre, en un contexto de creciente presión estadounidense que incluía acciones marítimas y amenazas militares periódicas.

Fuentes señalaron que Trump rechazó directamente solicitudes hechas por Maduro, quien buscaba garantías legales amplias para abandonar Venezuela bajo un salvoconducto asegurado por Estados Unidos.

La conversación telefónica duró menos de quince minutos, según testimonios, pero fue suficiente para evidenciar profundas diferencias entre ambos mandatarios y limitar opciones negociadas disponibles.

El rechazo estadounidense redujo significativamente las alternativas de salida propuestas por Maduro, quien pretendía incluir beneficios legales para su familia y colaboradores cercanos enfrentando sanciones internacionales.

Presión estadounidense aumenta sobre el gobierno venezolano

El entorno previo a la llamada estuvo marcado por operaciones contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, reforzando la campaña estadounidense para presionar estratégicamente al gobierno venezolano.

Washington había designado al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, vinculando públicamente a Maduro con actividades criminales que su administración niega rotundamente.

Maduro sostiene que estas acusaciones obedecen a intereses geopolíticos estadounidenses, específicamente al presunto intento de controlar recursos naturales venezolanos, incluido petróleo ampliamente explotado.

La situación incrementó tensiones políticas, fortaleciendo el mensaje de presión desde la Casa Blanca, con advertencias repetidas sobre posibles acciones más contundentes en territorio venezolano.