Trump rechaza 15 millones de Paramount y exige disculpa por entrevista a Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado una oferta de 15 millones de dólares propuesta por Paramount Global para cerrar el litigio relacionado con la edición de una entrevista realizada por CBS News —parte del conglomerado Paramount— a la entonces candidata demócrata Kamala Harris.

Trump asegura que la cadena manipuló el contenido de la entrevista para favorecer políticamente a Harris.

Además del rechazo, el mandatario ha exigido una disculpa pública de CBS.

Y ha amenazado con presentar una nueva denuncia por sesgo informativo.

Paramount proposes $15 million to settle CBS lawsuit, but Trump insists on a higher amount https://t.co/QXLVoFCkd8

— VOZ (@Voz_US) May 29, 2025