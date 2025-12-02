Trump reaviva debate nacional al insinuar quitar la ciudadanía y endurecer postura contra inmigración

Trump insinúa quitar la ciudadanía nuevamente

Endurecimiento de discurso migratorio

Asilo enfrentaría largas pausas

Donald Trump volvió a encender la polémica al declarar que estaría dispuesto a retirar la ciudadanía estadounidense a ciertos naturalizados considerados “criminales” si tuviera la autoridad para hacerlo.

El presidente afirmó que algunos inmigrantes obtuvieron la ciudadanía “de manera equivocada”, insinuando fallas del gobierno de Joe Biden en los procesos de naturalización.

Las declaraciones ocurrieron tras un tiroteo en Washington, contexto que el mandatario aprovechó para reforzar su discurso de mano dura en materia migratoria.

Trump respondió a la prensa asegurando que “absolutamente” desnaturalizaría a determinados ciudadanos si la ley lo permitiera.

Retórica antimigrante y advertencias sobre asilo

El mandatario también arremetió contra comunidades inmigrantes, destacando particularmente a personas originarias de Somalia residentes en Estados Unidos.

En sus palabras, su administración podría imponer una pausa prolongada a nuevas solicitudes de asilo como parte de un plan para reforzar el control migratorio.

Aseguró que la suspensión no tendría un límite establecido y que podría mantenerse durante “un tiempo largo” si así lo consideraba necesario.

Dijo además que ciertos grupos “no deberían estar en el país”, intensificando una retórica que ha profundizado tensiones desde su retorno a la Casa Blanca.