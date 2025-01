Trump reacciona tras atropello masivo en Nueva Orleans y culpa a migrante

«La Administración Trump apoyará plenamente a la ciudad de Nueva Orleans mientras investigan y se recuperan de este acto de pura maldad», afirmó.

Mientras tanto, el presidente Joe Biden ha sido criticado por su respuesta “insensible” tras la tragedia nocturna.

El primer mensaje de Biden en X en 2025 fue un simple “Feliz Año Nuevo, amigos” publicado a las 10 a.m. (hora del Este).

Esto ocurrió horas después de que el atacante atropellara a una multitud en Bourbon Street alrededor de las 3 a.m. hora local.

Migrant Crime is taking over America. There has just been a terrorist attack in New Orleans tragically killing 10 people and wounding many more. As President, I will close the border and restore order in our big cities and Make America Safe Again! pic.twitter.com/tKy3JCgWr5

— Donald J. Trump – Parody (@realDonParody) January 1, 2025