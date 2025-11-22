Buscar
Donald Trump critica públicamente la renuncia de Marjorie Taylor Greene

Donald Trump critica públicamente la renuncia de Marjorie Taylor Greene

El presidente calificó de traidora a Taylor Greene tras su sorpresiva salida del Congreso. Aunque Trump agradeció su servicio al país
Por 
2025-11-22T23:04:58+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 11/22/2025 a las 18:04

  • Trump responde a renuncia Greene
  • Ruptura dentro del MAGA
  • Greene critica reacción presidencial

Segun informa newsweek, Donald Trump calificó de “traidora” a Marjorie Taylor Greene tras anunciar su renuncia al Congreso.

El presidente mezcló críticas y agradecimientos en su mensaje público.

La congresista había sido una de sus aliadas más visibles dentro del movimiento MAGA.

Su salida se produce después de meses de tensiones internas en el Partido Republicano.

Greene confirma su renuncia y señala tensiones crecientes


La representante de Georgia anunció su salida mediante un video publicado el viernes.

Durante años fue una figura clave dentro del ala más conservadora del partido.

Su relación con Trump comenzó a deteriorarse a raíz de exigencias sobre los archivos de Epstein.

La congresista tomó distancia de la Casa Blanca en temas como política exterior y cierres de gobierno.

Trump reacciona a renuncia de Greene en Truth Social


Trump acusó a Greene de evitar enfrentarse a un rival fuerte en las primarias.

También criticó su cercanía con el congresista Thomas Massie.

Aunque dijo que “se volvió pésima”, agradeció su servicio al país.

El presidente firmó recientemente el proyecto que ordena publicar los archivos de Epstein.

Greene defiende su decisión y recibe apoyo público

Trump, renuncia, reacción presidencial MundoNOW
Trump reacciona a renuncia de Greene con críticas contundentes FOTO: EFE

En su mensaje de renuncia, Greene consideró “injusta y equivocada” la reacción de Trump.

Dijo que no sometería a su distrito a una primaria “dolorosa y odiosa”.

La legisladora aseguró que mantiene su dignidad y respeta a su familia.

Su hija y otros legisladores conservadores expresaron apoyo y reconocimiento.

