Donald Trump critica públicamente la renuncia de Marjorie Taylor Greene

Trump responde a renuncia Greene

Ruptura dentro del MAGA

Greene critica reacción presidencial

Segun informa newsweek, Donald Trump calificó de “traidora” a Marjorie Taylor Greene tras anunciar su renuncia al Congreso.

El presidente mezcló críticas y agradecimientos en su mensaje público.

La congresista había sido una de sus aliadas más visibles dentro del movimiento MAGA.

Su salida se produce después de meses de tensiones internas en el Partido Republicano.

Greene confirma su renuncia y señala tensiones crecientes

La representante de Georgia anunció su salida mediante un video publicado el viernes.

Durante años fue una figura clave dentro del ala más conservadora del partido.

Su relación con Trump comenzó a deteriorarse a raíz de exigencias sobre los archivos de Epstein.

La congresista tomó distancia de la Casa Blanca en temas como política exterior y cierres de gobierno.