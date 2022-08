Donald Trump se negó a responder las preguntas del fiscal general de Nueva York, invocando sus derechos de la Quinta Enmienda

El expresidente se encuentra bajo una investigación civil

“Una vez pregunté: ‘Si eres inocente, ¿por qué aceptas la Quinta Enmienda?’. Ahora sé la respuesta”, dijo Trump en un comunicado

Donald Trump invocó la Quinta Enmienda y no respondió preguntas bajo juramento en la larga investigación civil del fiscal general de Nueva York sobre sus negocios, dijo el expresidente de Estados Unidos en un comunicado el miércoles, reseñó la agencia The Associated Press.

Trump llegó a las oficinas de la fiscal general estatal Letitia James en una caravana poco antes de las 9 de la mañana del miércoles 10 de agosto y anunció más de una hora después que “se negó a responder las preguntas sobre los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos en virtud de la Constitución de los Estados Unidos”.

Trump se acoge a la Quinta Enmienda

“Una vez pregunté: ‘Si eres inocente, ¿por qué aceptas la Quinta Enmienda?’. Ahora sé la respuesta a esa pregunta”, dice el comunicado. “Cuando su familia, su empresa y todas las personas en su órbita se han convertido en el objetivo de una caza de brujas infundada y políticamente motivada apoyada por abogados, fiscales y medios de comunicación falsos, no tiene otra opción”.

A pesar de lo vociferante que ha sido Trump al defenderse en declaraciones escritas y en el escenario del mitin, los expertos legales dicen que la misma estrategia podría haber fracasado en una declaración porque cualquier cosa que diga podría potencialmente usarse en la investigación criminal paralela llevada a cabo por el fiscal de distrito de Manhattan.