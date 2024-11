Trump elige a los principales promotores del Project 2025 que dijo desconocer

Tras negar su vinculación con el polémico Project 2025 durante su campaña, Donald Trump ha comenzado a rodearse de los principales autores e influenciadores del plan.

A pesar de calificar el proyecto como «ridículo y abismal» antes de las elecciones, Trump ahora recurre a sus principales promotores para ocupar cargos estratégicos en su próxima administración.

Entre los nombramientos más destacados se encuentran Russell Vought como director de la Oficina de Presupuesto y Gestión (OMB), Tom Homan como «zar de la frontera».

Además de Stephen Miller como subjefe de políticas, reflejando una alineación clara con las ideas de derecha que definieron su primera presidencia, según reporta The Associated Press.

Trump’s transition team is reportedly using Project 2025’s personnel database to find potential administration hires.

