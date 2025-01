Trump prepara reunión con Putin para «poner fin» a la guerra.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que está trabajando en la organización de una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania.

Durante un encuentro con gobernadores republicanos en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Trump explicó que Putin ha expresado su deseo de encontrarse con él para discutir la situación en Ucrania y encontrar una solución a este conflicto.

Según Trump, “es un verdadero desperdicio”.

JUST IN: 🇺🇸🇷🇺 US President Trump to meet with Russian President Putin. «He want’s to meet and we’re setting it up.»

