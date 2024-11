Trump Podría Invocar Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

El presidente electo Donald Trump ha propuesto utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación de más de 200 años de antigüedad.

Esto como base legal para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos.

La ley, aprobada durante la presidencia de John Adams, fue inicialmente diseñada para tiempos de guerra.

Permitiendo la expulsión de extranjeros considerados como enemigos durante conflictos bélicos.

A 1798 law was used to justify some internments during World War II. Trump says he’ll invoke it again for his mass deportation plan. https://t.co/nrbtpEnZRs

— CNN Politics (@CNNPolitics) November 14, 2024