Trump podría eliminar el TPS para más de un millón de inmigrantes.

Más de un millón de inmigrantes en Estados Unidos podrían enfrentar la amenaza de la deportación bajo las políticas del presidente electo Donald Trump.

Trump ha prometido revisar y posiblemente eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que beneficia a personas de países devastados por conflictos, desastres naturales o crisis humanitarias.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Maribel Hidalgo, una venezolana que huyó de la violencia y la inestabilidad política en su país junto a su hijo de un año.

Después de una peligrosa travesía por el Tapón del Darién en Panamá y un largo viaje en tren a través de México, Hidalgo y su hijo llegaron a Estados Unidos, donde fueron beneficiados con el TPS, que les permitió quedarse y trabajar legalmente en el país debido a la situación crítica en Venezuela.

Trump is promising mass deportations and says he will scale back the use of TPS (temporary protected status), which covers more than 1 million immigrants and allows people already in the US to stay legally if their homelands are deemed unsafe.https://t.co/UdmbhUEQq9

— 13WHAM (@13WHAM) November 15, 2024