Trump podría elegir a Marco Rubio como secretario de Estado

El cubano-americano que podría dirigir la diplomacia de EEUU

Se espera que Trump anuncie su nombramiento

Sería el primer hispano en formar parte del gabinete de Trump

A puertas de un nuevo mandato, el presidente electo Donald Trump sopesa una decisión clave: ofrecerle el cargo de Secretario de Estado al senador cubano-estadounidense de Florida, Marco Rubio.

Según el diario The New York Times, fuentes cercanas a Trump indican que, aunque el nombramiento no está decidido, Rubio, de 53 años, se perfila como favorito para liderar la diplomacia estadounidense.

La relación entre Trump y Rubio ha sido una montaña rusa.

En la campaña presidencial de 2016, los enfrentamientos entre ambos eran constantes, con Trump bautizándolo despectivamente como «Pequeño Marco».

Sin embargo, en el tablero político, donde los desacuerdos personales ceden ante las estrategias, Rubio aparece ahora como una pieza clave.

Un aliado idóneo que encarna los intereses conservadores en política exterior.

Senador desde 2010, Rubio se ha consolidado como un «halcón» en política exterior.

Respaldando una línea dura contra China e Irán y mostrando apoyo a terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania.