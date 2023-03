Ahora en crisis por los carteles de droga en México, Estados Unidos había soltado una supuesta amenaza con mandar a su ejercito hacía su vecino del sur para controlar este problema. Sin embargo, el presidente mexicano aseguró que esa “invasión” no sucedería jamás.

¿EEUU quiere mandar su ejercito a México?

De acuerdo con The Associated Press, un representante republicano presentó una iniciativa para utilizar Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los cárteles de droga. La propuesta aún no ha sido aprobada, se encuentra en revisión.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook señala incorrectamente: “¡DE ÚLTIMO MOMENTO, ESTADOS UNIDOS QUIERE ENVIAR FUERZAS MILITARES A MÉXICO PARA ACABAR CON LOS CÁRTELES!” ARCHIVADO DE: Trump planea atacar México