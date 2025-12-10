Trump sube el tono y advierte que Petro será “el siguiente”
Publicado el 12/10/2025 a las 18:31
- Trump advierte a Petro
- Colombia entra en tensión
- Operación militar preocupa región
Segun informa MSN, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al afirmar que Gustavo Petro será “el siguiente” en la mira de su gobierno.
Las declaraciones surgieron cuando Trump fue consultado sobre un posible diálogo con Petro, algo que descartó por considerarlo hostil hacia Estados Unidos.
El mandatario dijo que esperaba que Petro estuviera escuchando su advertencia, elevando la tensión bilateral.
La afirmación ocurre en un contexto en el que Colombia fue descertificada en la lucha contra las drogas.
Aumento de tensiones por política antidrogas
#ATENCIÓN 🚨 | “Más le vale darse cuenta, o será el siguiente. Ojalá me esté escuchando. Él será el siguiente” esta fue la amenaza directa de Donald Trump en contra del presidente @petrogustavo.
🗣️ Esta nueva afrenta se presenta tras el rechazo por parte del jefe de Estado… pic.twitter.com/V2fMhvF61j
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) December 10, 2025
Trump ha señalado reiteradamente que Colombia actúa como una “fábrica de droga”, algo rechazado por Petro.
Ambos gobiernos han intercambiado declaraciones que han elevado el tono diplomático.
Trump advirtió que Petro tendrá “grandes problemas” si no reconoce la gravedad del narcotráfico.
El mandatario afirmó que existen “fábricas de cocaína” que abastecen directamente a Estados Unidos.
Colombia en la mira de Lanza del Sur
En septiembre, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países cooperantes en la lucha antidrogas.
Posteriormente, la administración Trump sancionó a Petro, acusándolo de ser un “líder del narcotráfico”.
La advertencia coloca a Colombia dentro del alcance de la operación militar “Lanza del Sur”.
Esta estrategia ya ha incrementado la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Operativos militares incrementan tensión regional
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han destruido más de veinte embarcaciones supuestamente cargadas con droga.
Las operaciones se han desarrollado en el Caribe y el Pacífico cerca de Venezuela y Colombia.
Según datos oficiales, más de 80 tripulantes han muerto en estos ataques extrajudiciales.
Trump prometió iniciar ataques dentro de territorio venezolano como parte de esta operación.
Escenario regional bajo creciente incertidumbre
Maduro llamó a los venezolanos a organizar milicias ciudadanas frente a las amenazas de Estados Unidos.
Las declaraciones de Trump amplían este conflicto hacia Colombia.
La advertencia directa a Petro crea un nuevo nivel de tensión en la región.
La situación abre un escenario geopolítico más incierto para Latinoamérica.