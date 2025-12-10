Trump sube el tono y advierte que Petro será “el siguiente”

Trump advierte a Petro

Colombia entra en tensión

Operación militar preocupa región

Segun informa MSN, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al afirmar que Gustavo Petro será “el siguiente” en la mira de su gobierno.

Las declaraciones surgieron cuando Trump fue consultado sobre un posible diálogo con Petro, algo que descartó por considerarlo hostil hacia Estados Unidos.

El mandatario dijo que esperaba que Petro estuviera escuchando su advertencia, elevando la tensión bilateral.

La afirmación ocurre en un contexto en el que Colombia fue descertificada en la lucha contra las drogas.

Aumento de tensiones por política antidrogas

#ATENCIÓN 🚨 | “Más le vale darse cuenta, o será el siguiente. Ojalá me esté escuchando. Él será el siguiente” esta fue la amenaza directa de Donald Trump en contra del presidente @petrogustavo. 🗣️ Esta nueva afrenta se presenta tras el rechazo por parte del jefe de Estado… pic.twitter.com/V2fMhvF61j — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) December 10, 2025



Trump ha señalado reiteradamente que Colombia actúa como una “fábrica de droga”, algo rechazado por Petro.

Ambos gobiernos han intercambiado declaraciones que han elevado el tono diplomático.

Trump advirtió que Petro tendrá “grandes problemas” si no reconoce la gravedad del narcotráfico.

El mandatario afirmó que existen “fábricas de cocaína” que abastecen directamente a Estados Unidos.