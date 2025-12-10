Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Política » Trump sube el tono y advierte que Petro será “el siguiente”

Trump sube el tono y advierte que Petro será “el siguiente”

Un aumento de tensión regional después de que el presidente estadounidense advirtiera que Gustavo Petro sería “el siguiente”
Por 
2025-12-10T23:31:56+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/10/2025 a las 18:31

  • Trump advierte a Petro
  • Colombia entra en tensión
  • Operación militar preocupa región

Segun informa MSN, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia al afirmar que Gustavo Petro será “el siguiente” en la mira de su gobierno.

Las declaraciones surgieron cuando Trump fue consultado sobre un posible diálogo con Petro, algo que descartó por considerarlo hostil hacia Estados Unidos.

El mandatario dijo que esperaba que Petro estuviera escuchando su advertencia, elevando la tensión bilateral.

La afirmación ocurre en un contexto en el que Colombia fue descertificada en la lucha contra las drogas.

Aumento de tensiones por política antidrogas


Trump ha señalado reiteradamente que Colombia actúa como una “fábrica de droga”, algo rechazado por Petro.

Ambos gobiernos han intercambiado declaraciones que han elevado el tono diplomático.

Trump advirtió que Petro tendrá “grandes problemas” si no reconoce la gravedad del narcotráfico.

El mandatario afirmó que existen “fábricas de cocaína” que abastecen directamente a Estados Unidos.

Colombia en la mira de Lanza del Sur

Trump ,Petro, Operación militar MundoNOW
Trump advierte que Gustavo Petro será “el siguiente” en la mira de Estados Unidos FOTO: SHUTTERSTOCK

En septiembre, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países cooperantes en la lucha antidrogas.

Posteriormente, la administración Trump sancionó a Petro, acusándolo de ser un “líder del narcotráfico”.

La advertencia coloca a Colombia dentro del alcance de la operación militar “Lanza del Sur”.

Esta estrategia ya ha incrementado la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Operativos militares incrementan tensión regional

Trump ,Petro, Operación militar MundoNOW
Trump advierte que Gustavo Petro será “el siguiente” en la mira de Estados Unidos FOTO: EFE

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han destruido más de veinte embarcaciones supuestamente cargadas con droga.

Las operaciones se han desarrollado en el Caribe y el Pacífico cerca de Venezuela y Colombia.

Según datos oficiales, más de 80 tripulantes han muerto en estos ataques extrajudiciales.

Trump prometió iniciar ataques dentro de territorio venezolano como parte de esta operación.

Escenario regional bajo creciente incertidumbre

Maduro llamó a los venezolanos a organizar milicias ciudadanas frente a las amenazas de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump amplían este conflicto hacia Colombia.

La advertencia directa a Petro crea un nuevo nivel de tensión en la región.

La situación abre un escenario geopolítico más incierto para Latinoamérica.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Incautación petrolero de Venezuela y tensión creciente

EE.UU. confisca petrolero frente a Venezuela y sube la tensión
Eileen Higgins is elected as Miami mayor

Miami elige a Eileen Higgins para liderar con transparencia y visión social
Trump evalúa enviar al segundo de Kristi Noem como embajador en El Salvador

Trump evalúa enviar al segundo de Kristi Noem como embajador en El Salvador

El Departamento de Educación pone fin al plan SAVE de Biden
Bruce Blakeman busca gobernar en Nueva York

Republicano entra a la contienda por la gobernación de Nueva York