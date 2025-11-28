Trump amenaza con “pausar permanentemente la migración” y lanza advertencia

Trump exige freno migratorio

Ataque desata respuesta presidencial

Revisarán estatus legales masivamente

El presidente Donald Trump afirmó que quiere “pausar permanentemente la migración” desde países que calificó como “de tercer mundo”, reforzando su mensaje de campaña sobre una política migratoria más restrictiva en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en sus redes sociales durante el feriado de Thanksgiving, el presidente responsabilizó a los inmigrantes por la falta de vivienda y lo que describió como una “disfunción social” en el país.

El mandatario aseguró que estos problemas solo pueden revertirse mediante lo que llamó una “migración en reversa”, una frase que parece aludir a su intención de emprender expulsiones masivas.

Trump busca pausar la migración y lanza mensaje en Thanksgiving

Su publicación en Truth Social representa el pronunciamiento más severo en materia migratoria desde su retorno a la presidencia en enero, según Telemundo.

El mensaje se produjo tras el tiroteo en Washington D.C. que dejó a una integrante de la Guardia Nacional fallecida y a otro guardia en condición crítica.

Ambos miembros de la Guardia Nacional habían sido desplegados a la capital por orden del presidente, como parte de operativos que se mantienen desde hace semanas.