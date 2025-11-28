Buscar
Inicio » Lo Último » Inmigración » Trump amenaza con “pausar permanentemente la migración” y lanza advertencia

Trump amenaza con “pausar permanentemente la migración” y lanza advertencia

El presidente Donald Trump busca pausar “permanentemente” la migración luego del tiroteo en Washington D.C.
Por 
2025-11-28T19:20:47+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/28/2025 a las 14:20

  • Trump exige freno migratorio
  • Ataque desata respuesta presidencial
  • Revisarán estatus legales masivamente

El presidente Donald Trump afirmó que quiere “pausar permanentemente la migración” desde países que calificó como “de tercer mundo”, reforzando su mensaje de campaña sobre una política migratoria más restrictiva en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en sus redes sociales durante el feriado de Thanksgiving, el presidente responsabilizó a los inmigrantes por la falta de vivienda y lo que describió como una “disfunción social” en el país.

El mandatario aseguró que estos problemas solo pueden revertirse mediante lo que llamó una “migración en reversa”, una frase que parece aludir a su intención de emprender expulsiones masivas.

Trump busca pausar la migración y lanza mensaje en Thanksgiving

Su publicación en Truth Social representa el pronunciamiento más severo en materia migratoria desde su retorno a la presidencia en enero, según Telemundo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo evitar desinformación durante redadas de inmigración?

El mensaje se produjo tras el tiroteo en Washington D.C. que dejó a una integrante de la Guardia Nacional fallecida y a otro guardia en condición crítica.

Ambos miembros de la Guardia Nacional habían sido desplegados a la capital por orden del presidente, como parte de operativos que se mantienen desde hace semanas.

El caso que detonó la respuesta

El sospechoso del ataque, según la información disponible, es un hombre afgano de 29 años que trabajó con la CIA antes de la retirada estadounidense de Afganistán.

El individuo llegó a Estados Unidos mediante un programa destinado a reubicar a personas que colaboraron con tropas estadounidenses antes del repliegue militar.

La balacera ocurrió a unas cuadras de la Casa Blanca, en un momento de alta tensión política y en medio del despliegue reforzado de elementos de la Guardia Nacional.

El incidente intensificó el discurso del presidente, que ha vinculado directamente este ataque con la necesidad de revisar de manera urgente los programas de protección migratoria.

Funcionarios de la Administración han señalado que se revisarán green cards de millones de personas como parte de un esfuerzo iniciado hace 10 meses para reducir la población migrante en el país.

Lo que está en juego

La amenaza de “pausar de manera permanente” la llegada de personas nacidas fuera de Estados Unidos supondría un cambio drástico para una nación que históricamente se ha definido como un país de inmigrantes.

El anuncio del presidente se suma a otras medidas que la Administración ha comunicado desde el tiroteo, en un contexto marcado por mayor escrutinio sobre la presencia de inmigrantes.

La posibilidad de revocar estatus legales y expulsar a personas que ya se encuentran en territorio estadounidense incrementa la presión sobre comunidades migrantes que han vivido años bajo protecciones temporales o programas especiales.

Las declaraciones del presidente también anticipan una nueva fase de políticas migratorias centradas en la restricción y la expulsión, impulsadas desde la Casa Blanca tras el ataque en la capital.

La revisión masiva de documentos migratorios propuesta por la Administración profundiza un giro político que ha colocado a la migración en el centro del debate nacional.

La combinación de una retórica más dura, operativos reforzados y la intención de bloquear por completo nuevas llegadas configura uno de los escenarios más restrictivos de la política migratoria reciente en el país.

