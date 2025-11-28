Trump ordena enviar 500 soldados adicionales a Washington tras ataque a miembros de la Guardia Nacional

Trump ordena enviar soldados

Ataque deja una víctima

Despliegue enfrenta demandas

La seguridad en Washington D. C. volvió a ser tema central luego de que el presidente Trump ordenara el envío de 500 soldados adicionales de la Guardia Nacional.

Dicha decisión se produjo horas después de que dos miembros del servicio fueran baleados cerca de la Casa Blanca, un hecho que elevó las alarmas en la capital.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la medida desde República Dominicana, donde se encontraba de viaje oficial.

“Esto solo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington, DC, sea un lugar seguro y hermoso”, declaró Hegseth al anunciar el nuevo despliegue.

Refuerzo militar tras un ataque que conmociona a la capital

Trump declaró que él mismo ordenó la movilización “de 500 soldados adicionales” tras conocer el tiroteo en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional.

Un funcionario estadounidense explicó que el Ejército recibió la solicitud y ya trabaja para cumplir la orden “con prontitud”.

Los refuerzos se sumarán a los aproximadamente 2,200 militares que ya patrullan las calles como parte de la misión contra el crimen impulsada por la administración.

Esa cifra incluye a unos 900 miembros de la Guardia Nacional de DC y más de 1,200 procedentes de otros estados.