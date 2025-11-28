Trump ordena enviar 500 soldados adicionales a Washington tras ataque a miembros de la Guardia Nacional
Publicado el 11/28/2025 a las 12:56
- Trump ordena enviar soldados
- Ataque deja una víctima
- Despliegue enfrenta demandas
La seguridad en Washington D. C. volvió a ser tema central luego de que el presidente Trump ordenara el envío de 500 soldados adicionales de la Guardia Nacional.
Dicha decisión se produjo horas después de que dos miembros del servicio fueran baleados cerca de la Casa Blanca, un hecho que elevó las alarmas en la capital.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó la medida desde República Dominicana, donde se encontraba de viaje oficial.
“Esto solo reforzará nuestra determinación de garantizar que Washington, DC, sea un lugar seguro y hermoso”, declaró Hegseth al anunciar el nuevo despliegue.
Refuerzo militar tras un ataque que conmociona a la capital
Trump declaró que él mismo ordenó la movilización “de 500 soldados adicionales” tras conocer el tiroteo en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional.
Un funcionario estadounidense explicó que el Ejército recibió la solicitud y ya trabaja para cumplir la orden “con prontitud”.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Los refuerzos se sumarán a los aproximadamente 2,200 militares que ya patrullan las calles como parte de la misión contra el crimen impulsada por la administración.
Esa cifra incluye a unos 900 miembros de la Guardia Nacional de DC y más de 1,200 procedentes de otros estados.
Víctimas del ataque y estado de la investigación
El tiroteo dejó como saldo la muerte de la especialista del ejército Sarah Beckstrom, de 20 años.
Trump confirmó su fallecimiento el jueves y calificó el hecho como una tragedia que “golpea directamente a quienes protegen la capital”.
La segunda víctima, el sargento de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico tras someterse a una cirugía de emergencia.
Además, la fiscal federal Jeanine Pirro informó que “un sospechoso está bajo custodia y está siendo tratado en un hospital”.
Expansión de la misión y dudas sobre el despliegue
El envío inicial de tropas se produjo en agosto como parte de la estrategia federal contra el crimen en la capital.
La misión ha incluido agentes federales y policías locales para reforzar el patrullaje en zonas catalogadas como de alto riesgo.
El nuevo refuerzo de 500 militares responde al aumento de incidentes violentos y a la presión por fortalecer la presencia de seguridad.
Sin embargo, no hay claridad sobre si estos soldados provendrán de la Guardia Nacional de DC o de contingentes estatales.
Despliegue bajo cuestionamiento legal
El fiscal general de Washington D. C., Brian Schwalb, presentó una demanda para frenar el despliegue, calificándolo de “ilegal”.
La semana pasada, un juez federal indicó que la operación probablemente viola la ley federal, aunque pospuso su fallo 21 días para permitir la apelación de la administración Trump.
El retraso mantiene en suspenso el futuro de la misión, mientras continúan las disputas entre autoridades locales y federales.
Por ahora, el Gobierno insiste en que el aumento de tropas es vital para garantizar seguridad en un momento de creciente tensión en la capital, señaló ‘CBS News‘.