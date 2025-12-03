Trump revierte normas de Biden y frena el avance del coche eléctrico

Trump revierte normas ambientales

Impulso a autos de gasolina

Caen requisitos de emisiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para revertir los requisitos de eficiencia de combustible y emisiones para vehículos nuevos.

La norma había sido aprobada por el expresidente Joe Biden con el objetivo de impulsar las ventas de vehículos eléctricos dentro de su estrategia contra el cambio climático.

La decisión marca un giro drástico en la política ambiental del país y reabre el debate sobre el futuro del transporte.

La Casa Blanca presentó la medida como un alivio económico para millones de familias.

Pero también intensificó las tensiones con estados demócratas que han avanzado en regulaciones más estrictas.