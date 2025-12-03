Trump revierte normas de Biden y frena el avance del coche eléctrico
Publicado el 12/03/2025 a las 18:47
- Trump revierte normas ambientales
- Impulso a autos de gasolina
- Caen requisitos de emisiones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para revertir los requisitos de eficiencia de combustible y emisiones para vehículos nuevos.
La norma había sido aprobada por el expresidente Joe Biden con el objetivo de impulsar las ventas de vehículos eléctricos dentro de su estrategia contra el cambio climático.
Trump firma orden ejecutiva de emisiones aprobada por Biden
Trump rolls back Biden-era fuel efficiency standards for vehicles https://t.co/DKPp6suTPJ
— USA TODAY Politics (@usatodayDC) December 3, 2025
La decisión marca un giro drástico en la política ambiental del país y reabre el debate sobre el futuro del transporte.
La Casa Blanca presentó la medida como un alivio económico para millones de familias.
Pero también intensificó las tensiones con estados demócratas que han avanzado en regulaciones más estrictas.
El giro político
Yes-men and yes women standing with indifferent expressions, as Trump announces the gutting of Biden-era fuel efficiency regulations and a return to gasoline as the fuel of choice for cars in the US. pic.twitter.com/BPaTn3zeVT
— parhami@ece.ucsb.edu (@BehroozParhami) December 3, 2025
Trump afirmó que su orden ejecutiva pone fin al “injusto y costoso mandato de vehículos eléctricos”, según USA Today.
Aseguró que las regulaciones de Biden habían impulsado el precio de los coches más de un 25 %.
Según el mandatario, también aumentaron un 18 % en un solo año.
Desde el Despacho Oval, Trump calificó las normas anteriores como parte de una “estafa ecológica”.
El presidente defendió que la industria lleva meses pidiendo su derogación.
Explicó que ejecutivos de Ford lo visitaban con frecuencia para advertir sobre el aumento de los costos.
“La gente de Ford venía a verme todo el tiempo y me decían: ‘Por favor, nos está matando, está disparando los costes’”, expresó.
El anuncio llegó acompañado de los consejeros delegados de Ford y Stellantis.
Jim Farley y Antonio Filosa respaldaron públicamente el encuentro, según la declaración del mandatario.
Trump insistió además en que los consumidores prefieren los coches de gasolina.
“Tenemos más gasolina que cualquier otro país, con diferencia, y la gente quiere coches de gasolina”, dijo.
El impacto económico
🚨 BREAKING: President Trump just torched the Biden-era fuel efficiency rules, saving Americans up to $109 billion and cutting more than $1,000 off the price of a typical car.
DOT is officially rescinding the old mandates — they were anti-economy and anti-consumer. Biden forced… pic.twitter.com/unLiTjdG74
— ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) December 3, 2025
La Casa Blanca estima que la medida generará un ahorro total de 109.000 millones de dólares en cinco años.
Según el gobierno, las familias podrían ahorrar cerca de 1.000 dólares por cada coche nuevo comprado.
El recorte a los requisitos de ahorro de combustible modificará las distancias mínimas que deben recorrer los vehículos por galón.
La propuesta representa un alivio inmediato para la industria automotriz.
Pero también podría ralentizar la transición hacia tecnologías menos contaminantes.
Los argumentos oficiales se centran en la reducción de costos para consumidores y fabricantes.
Sin embargo, la eliminación de estándares más estrictos podría alterar los planes de inversión del sector.
Consecuencias climáticas y políticas
La decisión supone un golpe directo a los esfuerzos de la Administración anterior contra el cambio climático.
También profundiza la confrontación con estados demócratas que han impulsado medidas para frenar emisiones.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha desmantelado gran parte de la agenda climática de Biden.
El mandatario ha reforzado políticas a favor de los combustibles fósiles.
La derogación de normas ambientales vuelve a colocar al país en el centro del debate internacional.
El retroceso regulatorio podría afectar compromisos climáticos previos.
La orden ejecutiva abre una nueva fase en la disputa política por el modelo energético y el futuro del transporte en Estados Unidos.