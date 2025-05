Trump nombra a Emil Bove como juez federal de apelaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó este miércoles a su exabogado penal, Emil Bove, para ocupar un puesto como juez federal de apelaciones en el Tercer Circuito.

Trump destacó la nominación en su red social Truth Social, manifestando que era un «gran honor» proponer a Bove para el cargo.

Resaltó los méritos de Bove, afirmando que es una persona que «nunca te falla».

El presidente elogió a Bove, señalando que su nombramiento pondría fin a lo que denominó «manipulación de la Justicia».

Trump announces he is nominating his former criminal attorney Emil Bove to one of the top federal judgeships in the United States.

Bove has been dubbed Trump’s “enforcer” and has led a purge of the US government to remove civil servants involved in investigating the January 6… pic.twitter.com/7VobXbZdTo

— People For the American Way (@peoplefor) May 28, 2025