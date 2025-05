Trump nomina a Mike Waltz como embajador de EE.UU. ante la ONU tras polémico caso ‘Signalgate’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la nominación de su exasesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, como nuevo embajador del país ante las Naciones Unidas.

Esto en un movimiento que se produce tras el escándalo de seguridad apodado como “Signalgate”.

“Desde su tiempo en el campo de batalla, en el Congreso y como mi asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz ha trabajado arduamente para priorizar los intereses de nuestra nación.

Sé que hará lo mismo en su nuevo cargo”, afirmó Trump a través de su red social, Truth Social.

I’m deeply honored to continue my service to President Trump and our great nation. pic.twitter.com/FFTPjnIYkI

— Mike Waltz (@MikeWaltz47) May 1, 2025