Allan Lichtman, quien predice a los presidentes de EEUU, dice que Trump podría no ganar

En una plática con el portal de The Sun US, recordó que recibió una fotografía firmada por Trump después de predecir su sorprendente victoria en 2016.

No hay competencia primaria para la nominación del partido en el poder, el actual presidente busca un segundo mandato, no hay ningún desafío significativo de terceros.

«Si Biden no se presenta, el partido pierde el mandato y la batalla clave del partido, ya que no hay un heredero aparente», apuntó.

«Esto significa que seis de las 11 claves restantes tendrían que caer para predecir una derrota de la Casa Blanca», agregó a The Sun US.

Incertidumbre en el panorama electoral

Lichtman dijo a The Sun US, que la clave del malestar social no ha cambiado y los republicanos aún no le han atribuido un escándalo a Biden.

«Los republicanos lo han estado intentando durante años. Es poco probable que encuentren algo», dijo Lichtman.

Ahora, aunque las encuestas actuales no se ven bien para el equipo de Biden, Lichtman enfatiza que las elecciones no se decidirán únicamente por las encuestas, sino por factores como la economía y la situación internacional.

En resumen, el historiador Allan Lichtman advierte sobre la imprevisibilidad de las elecciones presidenciales de noviembre, destacando que aunque Biden tenga ventajas clave, aún quedan desafíos.