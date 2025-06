Trump advierte que podría atacar de nuevo instalaciones nucleares de Irán

El presidente Donald Trump advirtió este viernes que no descarta volver a atacar las instalaciones nucleares de Irán si obtiene informes de inteligencia que confirmen un nuevo enriquecimiento de uranio a niveles “preocupantes”.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump respondió de forma tajante cuando se le preguntó si consideraría bombardear nuevamente los centros de enriquecimiento nuclear iraníes en caso de detectar avances hacia un arma nuclear:

“Totalmente”, dijo.

El mandatario celebró como un “éxito rotundo” los ataques lanzados el fin de semana anterior contra las instalaciones iraníes de Fordó, Isfahán y Natanz.

‘Absolutely, without question’: Donald Trump says he would consider bombing Iran again if necessary | Watch https://t.co/CPFWhHUWGm

— Financial Express (@FinancialXpress) June 27, 2025