Trump abre la puerta a un diálogo con Maduro para “salvar vidas”
Publicado el 11/25/2025 a las 21:02
- Trump busca diálogo estratégico
- Tensiones militares en Caribe
- EEUU observa movimiento venezolano
Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que mantiene abierta la posibilidad de dialogar con el líder venezolano Nicolás Maduro si eso permite “salvar muchas vidas”.
Trump hizo estas declaraciones a bordo del avión presidencial cuando una reportera le preguntó por qué consideraría hablar con Maduro si su Gobierno lo ha denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera.
El mandatario respondió que mantener una comunicación directa se justificaría porque “es el líder” y, en su opinión, una negociación podría evitar mayores daños humanitarios.
Trump agregó que preferiría “hacer las cosas por las buenas”, pero advirtió que también podría “hacerlo por las malas” en caso de que la situación lo requiriera.
Presiones políticas y migración venezolana
El presidente de EE.UU., Donald Trump, insiste en que «podría hablar» con el líder venezolano, Nicolás Maduro, para «salvar muchas vidas» y agregó que se pueden «hacer las cosas por las buenas», pero también «por las malas».https://t.co/ONxII5Wubm
— EFE Noticias (@EFEnoticias) November 26, 2025
El presidente responsabilizó a Maduro de “enviar” a millones de personas hacia Estados Unidos, aludiendo al éxodo venezolano que ha cruzado por distintos países antes de llegar a territorio estadounidense.
Aunque decidió no profundizar en detalles, Trump señaló que no está “contento” con el tema y reiteró que considera al Gobierno venezolano como un factor de inestabilidad regional.
Estas declaraciones ocurren en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas por el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe.
El Gobierno de Estados Unidos sostiene que la presencia militar en la zona tiene como objetivo combatir el narcotráfico internacional en aguas abiertas.
Trump Maduro ante tensiones militares
Caracas, en cambio, afirma que la operación constituye un intento de intimidación e incluso un posible preámbulo para una invasión.
En medio de esta escalada, varias aerolíneas internacionales han suspendido rutas hacia y desde Venezuela debido al incremento de movimientos militares en la región.
Plataformas de rastreo aéreo registraron esta semana diversas aeronaves militares estadounidenses en las proximidades de las costas venezolanas.
Los reportes señalaron aviones sobre el Caribe entre Venezuela y la isla de Curazao.
Movimientos aéreos y presencia militar
Entre las aeronaves detectadas figuraba un bombardero B-52, uno de los aparatos más emblemáticos de la aviación estadounidense.
También fueron identificados cazas F/A-18 utilizados en operaciones de combate desde portaaviones.
A ellos se sumó una aeronave de alerta temprana diseñada para vigilar movimientos aéreos y marítimos.
Las incursiones se produjeron días después de la denuncia venezolana sobre actividad militar inusual en el Caribe.
Reuniones en el Pentágono y operativos
Durante las últimas semanas Trump ha mantenido diversas reuniones con altos mandos del Pentágono para evaluar posibles escenarios de acción en torno a Venezuela.
Estas conversaciones se desarrollan tras el inicio de una campaña militar estadounidense en aguas internacionales para interrumpir rutas usadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
En el marco de esa operación, fuerzas estadounidenses han destruido más de veinte lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico.
La campaña también ha dejado más de 80 personas muertas en medio de enfrentamientos navales.
Cierre del conflicto y reacciones
Caracas rechaza la versión estadounidense y acusa al Gobierno de Trump de violar la soberanía regional con acciones militares fuera de proporción.
Frente a este panorama, la posibilidad de un diálogo directo ha generado reacciones encontradas en distintos sectores políticos.
Algunos consideran que podría evitar un conflicto abierto y reducir la tensión acumulada en la región.
Otros señalan que dialogar con Maduro contradice la línea dura que Washington ha sostenido por años.