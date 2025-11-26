Trump abre la puerta a un diálogo con Maduro para “salvar vidas”

Trump busca diálogo estratégico

Tensiones militares en Caribe

EEUU observa movimiento venezolano

Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que mantiene abierta la posibilidad de dialogar con el líder venezolano Nicolás Maduro si eso permite “salvar muchas vidas”.

Trump hizo estas declaraciones a bordo del avión presidencial cuando una reportera le preguntó por qué consideraría hablar con Maduro si su Gobierno lo ha denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera.

El mandatario respondió que mantener una comunicación directa se justificaría porque “es el líder” y, en su opinión, una negociación podría evitar mayores daños humanitarios.

Trump agregó que preferiría “hacer las cosas por las buenas”, pero advirtió que también podría “hacerlo por las malas” en caso de que la situación lo requiriera.

Presiones políticas y migración venezolana

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insiste en que «podría hablar» con el líder venezolano, Nicolás Maduro, para «salvar muchas vidas» y agregó que se pueden «hacer las cosas por las buenas», pero también «por las malas».https://t.co/ONxII5Wubm — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 26, 2025



El presidente responsabilizó a Maduro de “enviar” a millones de personas hacia Estados Unidos, aludiendo al éxodo venezolano que ha cruzado por distintos países antes de llegar a territorio estadounidense.

Aunque decidió no profundizar en detalles, Trump señaló que no está “contento” con el tema y reiteró que considera al Gobierno venezolano como un factor de inestabilidad regional.

Estas declaraciones ocurren en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas por el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe.

El Gobierno de Estados Unidos sostiene que la presencia militar en la zona tiene como objetivo combatir el narcotráfico internacional en aguas abiertas.