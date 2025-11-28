Revelan llamada entre Trump y Maduro en plena tensión

Llamada previa a tensión

No niegan conversación telefónica

Reportes de negociaciones paralelas

La revelación de una llamada telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario venezolano Nicolás Maduro volvió a tensar el ya complejo escenario político entre ambos países, luego de que The New York Times informara que ambos hablaron la semana pasada para discutir una posible reunión en Estados Unidos.

El diario neoyorquino, citando fuentes anónimas conocedoras del asunto, aseguró que la llamada buscaba acordar un eventual encuentro entre Trump y Maduro en territorio estadounidense.

Según el medio, la conversación incluyó la participación del secretario de Estado Marco Rubio, aunque no desembocó en planes concretos para una reunión.

Trump y Maduro sustuvieron una conversación secreta

El reporte indica que no se compartieron más detalles sobre el contenido de la conversación ni sobre los temas discutidos, según Efe.

La llamada se habría producido “días antes” del lunes pasado, fecha en la que el Departamento de Estado designó como terrorista al grupo que denomina Cartel de los Soles, al que vincula con el gobernante venezolano.

El Gobierno de Venezuela rechazó esa designación y afirmó que la acusación constituye “un invento” de Washington, de acuerdo con el artículo.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela han comentado públicamente sobre la supuesta llamada, aunque tampoco han negado su existencia.