Revelan llamada entre Trump y Maduro en plena tensión
Publicado el 11/28/2025 a las 16:32
La revelación de una llamada telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario venezolano Nicolás Maduro volvió a tensar el ya complejo escenario político entre ambos países, luego de que The New York Times informara que ambos hablaron la semana pasada para discutir una posible reunión en Estados Unidos.
El diario neoyorquino, citando fuentes anónimas conocedoras del asunto, aseguró que la llamada buscaba acordar un eventual encuentro entre Trump y Maduro en territorio estadounidense.
Según el medio, la conversación incluyó la participación del secretario de Estado Marco Rubio, aunque no desembocó en planes concretos para una reunión.
El reporte indica que no se compartieron más detalles sobre el contenido de la conversación ni sobre los temas discutidos, según Efe.
La llamada se habría producido “días antes” del lunes pasado, fecha en la que el Departamento de Estado designó como terrorista al grupo que denomina Cartel de los Soles, al que vincula con el gobernante venezolano.
El Gobierno de Venezuela rechazó esa designación y afirmó que la acusación constituye “un invento” de Washington, de acuerdo con el artículo.
Hasta el momento, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela han comentado públicamente sobre la supuesta llamada, aunque tampoco han negado su existencia.
¿Por qué importa?
La difusión del reporte se produce un día después de que Trump adelantara que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “empezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra, tras varias operaciones marítimas.
El presidente estadounidense afirmó que su país ha bombardeado más de 20 embarcaciones y causado la muerte de más de 80 personas en acciones vinculadas a estas operaciones.
Trump señaló que las detenciones terrestres comenzarán en breve porque, según dijo, “por tierra es más fácil”.
Durante una llamada de Acción de Gracias con militares, el mandatario afirmó que habían advertido a los grupos involucrados que dejaran de enviar “veneno” a Estados Unidos.
A pesar de esta advertencia, Trump manifestó el martes que “podría hablar para salvar muchas vidas” con Maduro.
En Caracas, el fiscal general Tarek William Saab calificó como “bienvenida” una eventual conversación entre ambos mandatarios.
El contexto en desarrollo
El anuncio sobre la llamada ocurre luego de reportes publicados en octubre por la prensa estadounidense sobre presuntas negociaciones que el Gobierno de Venezuela habría intentado establecer con la Administración Trump.
The Miami Herald señaló que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez habría propuesto a Estados Unidos liderar un gobierno de transición que no incluyera a Maduro.
Por su parte, The New York Times reportó que Caracas habría ofrecido abrir su petróleo y oro a compañías estadounidenses y reorientar hacia Norteamérica las exportaciones de combustible que actualmente destina a China.
Estos reportes coinciden con el incremento de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela en las últimas semanas.
Desde el 16 de noviembre, Washington mantiene desplegado en el Caribe al USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande.
Además, el lunes se realizaron demostraciones de ataque con bombarderos B-52H, lo que añadió presión al escenario diplomático y militar entre ambos países.