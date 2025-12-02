Trump presume “gran llamada” con Lula en pleno giro comercial

Conversación telefónica sobre sanciones

Trump reduce aranceles brasileños

Acercamiento político con Lula

Segun informa la agencia EFE, Trump sostuvo una conversación telefónica con Lula da Silva descrita como “muy buena”, centrada específicamente en comercio y sanciones, según informó el presidente al terminar un acto público.

El presidente explicó que ambos líderes discutieron decisiones recientes relacionadas con aranceles y políticas comerciales, manteniendo un tono cordial durante toda la llamada, reflejando un acercamiento bilateral creciente.

Trump recordó que Estados Unidos había impuesto previamente un arancel adicional del cuarenta por ciento a productos brasileños, en respuesta al procesamiento criminal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

También destacó que la conversación se desarrolló después de negociaciones previas con Lula, lo que permitió retirar gravámenes aplicados a carne bovina, vegetales, café y cacao provenientes desde Brasil.

Aranceles y tensiones recientes

#Trump mantuvo «buena conversación» por teléfono con Lula sobre «comercio» y «sanciones»https://t.co/S3QzpzcsrH — 100% NOTICIAS (@100noticiastv) December 2, 2025



Trump explicó que los aranceles se impusieron como reacción directa al procesamiento criminal contra Jair Bolsonaro, a quien considera un aliado político importante, generando tensiones comerciales significativas.

Los aranceles del cuarenta por ciento afectaron productos clave brasileños y fueron considerados una represalia política, marcando un periodo de fricción entre ambos gobiernos respecto a sus respectivas decisiones.

A finales de noviembre, el presidente firmó una orden ejecutiva retirando esos gravámenes adicionales después de negociar personalmente con Lula y evaluar los efectos económicos domésticos asociados.

El levantamiento parcial de los aranceles señaló un cambio relevante en la relación bilateral, sugiriendo que Estados Unidos intentaba moderar tensiones mientras reconsideraba impactos económicos en consumidores estadounidenses.