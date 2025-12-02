Trump presume “gran llamada” con Lula en pleno giro comercial
Publicado el 12/02/2025 a las 18:45
- Conversación telefónica sobre sanciones
- Trump reduce aranceles brasileños
- Acercamiento político con Lula
Segun informa la agencia EFE, Trump sostuvo una conversación telefónica con Lula da Silva descrita como “muy buena”, centrada específicamente en comercio y sanciones, según informó el presidente al terminar un acto público.
El presidente explicó que ambos líderes discutieron decisiones recientes relacionadas con aranceles y políticas comerciales, manteniendo un tono cordial durante toda la llamada, reflejando un acercamiento bilateral creciente.
Trump recordó que Estados Unidos había impuesto previamente un arancel adicional del cuarenta por ciento a productos brasileños, en respuesta al procesamiento criminal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
También destacó que la conversación se desarrolló después de negociaciones previas con Lula, lo que permitió retirar gravámenes aplicados a carne bovina, vegetales, café y cacao provenientes desde Brasil.
Aranceles y tensiones recientes
Trump explicó que los aranceles se impusieron como reacción directa al procesamiento criminal contra Jair Bolsonaro, a quien considera un aliado político importante, generando tensiones comerciales significativas.
Los aranceles del cuarenta por ciento afectaron productos clave brasileños y fueron considerados una represalia política, marcando un periodo de fricción entre ambos gobiernos respecto a sus respectivas decisiones.
A finales de noviembre, el presidente firmó una orden ejecutiva retirando esos gravámenes adicionales después de negociar personalmente con Lula y evaluar los efectos económicos domésticos asociados.
El levantamiento parcial de los aranceles señaló un cambio relevante en la relación bilateral, sugiriendo que Estados Unidos intentaba moderar tensiones mientras reconsideraba impactos económicos en consumidores estadounidenses.
Trump Lula comercio en negociaciones
Trump afirmó que Lula “le cae bien” y resaltó que han sostenido reuniones previas, lo cual contribuyó para establecer un ambiente favorable durante la reciente llamada telefónica.
Ambos presidentes también habían conversado telefónicamente en varias ocasiones previas, fortaleciendo vínculos diplomáticos que parecían distantes durante la imposición inicial de los aranceles estadounidenses.
El encuentro cordial que mantuvieron en Malasia a finales de octubre funcionó como punto importante de distensión, favoreciendo posteriores intercambios y negociaciones enfocadas estrictamente en acuerdos económicos.
Trump reiteró públicamente su intención de reunirse pronto con Lula, aunque no ofreció detalles concretos sobre fechas ni temas prioritarios para ese eventual encuentro bilateral.
Inflación y estrategia económica
La reducción de aranceles hacia Brasil también respondió a preocupaciones económicas internas en Estados Unidos, especialmente luego de resultados electorales adversos para la administración Trump a inicios de noviembre.
La Casa Blanca teme que los aranceles contribuyan al incremento de precios, presionando la inflación nacional y afectando el costo de vida, un tema políticamente sensible actualmente.
Trump reconoció que los aranceles pueden encarecer productos esenciales, por lo que su gobierno buscó disminuir tensiones comerciales y ajustar políticas que reduzcan impactos negativos en consumidores.
La conversación con Lula ocurre dentro de esta estrategia más amplia, donde Estados Unidos busca estabilizar relaciones internacionales clave para mitigar presiones inflacionarias y fortalecer su posición económica global.