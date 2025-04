Trump ataca a la Reserva Federal y desata caos en los mercados

El presidente Donald Trump volvió a presionar públicamente por una reducción de las tasas de interés en Estados Unidos.

A pesar de sus constantes ataques, aseguró que no planea despedir a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

«No tengo intención de despedirlo», declaró Trump el 22 de abril en el Despacho Oval, tras la ceremonia de juramentación de Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

«Me gustaría verlo un poco más activo en cuanto a su idea de bajar las tasas de interés. Este es el momento perfecto para bajar las tasas de interés».

.@POTUS on Fed Chair Jerome Powell: «I have no intention of firing him. I would like to see him be a little more active in terms of his idea to lower interest rates … but, no, I have no intention to fire him.» pic.twitter.com/PoWuuCqUwT

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 22, 2025