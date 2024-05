Donald Trump supera a Biden en las encuestas: Lidera cinco de los seis estados clave

Se ha dado a conocer que una serie de encuestas publicadas por The New York Times sugieren que el expresidente estadounidense Donald Trump tiene una ventaja importante en la elecciones.

Trump lidera estados clave

Según las encuestas realizadas por The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer entre el 28 de abril y el 9 de mayo, Trump lidera cinco estados clave.

Siendo los estados de Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania, mientras que Biden solo se impondría en Wisconsin de estos estados bisagra.

El presidente demócrata Joe Biden enfrenta una disminución en su apoyo, particularmente entre los votantes jóvenes, afroamericanos e hispanos, grupos que conforman gran parte de su electorado base.

La reputación de Biden se ve afectada por varios factores, como el anhelo de cambio, el descontento económico y la situación en Gaza.