Trump lanza un polémico mensaje de Thanksgiving.

El actual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el Día de Acción de Gracias para compartir un mensaje.

Uno que, fiel a su estilo, ha generado tanto aplausos como críticas.

En su cuenta de X (antes Twitter), Trump envió un saludo no solo a sus seguidores.

Sino también a sus detractores, en un mensaje cargado de tintes políticos-

Happy Thanksgiving to all, including to the Radical Left Lunatics who have worked so hard to destroy our Country, but who have miserably failed, and will always fail, because their ideas and policies are so hopelessly bad that the great people of our Nation just gave a landslide…

