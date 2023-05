¿Cuáles serían las consecuencias de este decreto?

Trump busca establecer como decreto que sea requisito que al menos uno de los padres de los bebés nacidos en EEUU sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Sin embargo con ese requisito se presentarían problemas para los hijos de los inmigrantes.

Y es que a los hijos de quienes no cumplan ese requisito no solo no se les concederá la ciudadanía automática, sino que no se les podrá dar «pasaportes, números de Seguro Social ni ser elegibles para ciertos beneficios de asistencia social financiados por los contribuyentes». Archivado: Trump se lanza contra indocumentados