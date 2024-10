Trump lanza nuevo ataque contra Kamala Harris asegurando que tiene ‘discapacidad’

En un reciente acto de campaña, el expresidente Donald Trump desató la controversia al afirmar que su principal rival, la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, nació “discapacitada mental”.

Esto según reporta el portal «la mesa caliente»

Durante su discurso, Trump también cuestionó la capacidad mental del presidente Joe Biden, sugiriendo que “solo una persona con discapacidad mental podría haber permitido que esto pasara en nuestro país”, en referencia a la política migratoria de la actual administración.

Estas declaraciones, que provocaron risas entre los asistentes, han sido ampliamente criticadas tanto por demócratas como por miembros de su propio partido.

Trump repitió sus comentarios en otro evento en Erie, Pennsylvania, donde se mantuvo firme en su postura a pesar de las repercusiones negativas.

The Trump that takes no prisoners and pulls no punches is back:

«Joe Biden became mentally impaired.

Kamala was born that way.

And if you think about it, only a mentally disabled person could have allowed this to happen to our country»

No lies detected. pic.twitter.com/Dvw7m4OM6h

— Rising serpent 🇺🇸 (@rising_serpent) September 28, 2024