Trump lanza advertencia a Biden ante invasión de drones

Trump lanza advertencia hacia Biden por drones.

Autoridades tranquilizan: «No hay amenaza inusual».

Nueva Jersey pide más ayuda federal.

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, se quejó este viernes de los numerosos y misteriosos avistamientos de drones que han tenido lugar recientemente en el país.

Mientras desde el Ejecutivo se tranquilizó a la población asegurando que no se ha registrado nada «inusual».

«Misteriosos avistamientos de drones en todo el país. ¿Puede esto realmente estar sucediendo sin el conocimiento de nuestro gobierno?».

«¡No lo creo! Háganselo saber a la gente, ahora. De lo contrario, ¡¡¡Derríbenlos!!!», dijo el futuro mandatario en su red social, Truth Social.

DONALD TRUMP HACE ADVERTENCIA A JOE BIDEN POR DRONES

Los avistamientos recientes de múltiples drones han tenido lugar en diversas partes de Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.

«Déjenme calmar esos nervios. No hemos visto nada inusual, ninguna actividad inusual. No tenemos conocimiento de ninguna amenaza», señaló por su parte en la cadena CNN el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Trump recibe muy buena noticia y manda mensaje ¿presumiendo?

El representante gubernamental precisó que eso no significa que no se hayan visto drones, sino que no hay preocupación al respecto.

Este mismo viernes el gobernador de Nueva Jersey, el demócrata Phil Murphy, pidió más ayuda federal al presidente de EE.UU., Joe Biden.