Trump rompe el silencio y lamenta la tragedia en el río Hudson

Una desgarradora tragedia sacudió a Nueva York este jueves luego de un fatal accidente aéreo.

Un helicóptero turístico se estrelló en el río Hudson y cobró la vida de seis personas, entre ellas cinco ciudadanos españoles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó profundamente el «terrible accidente» y aseguró que el secretario de Transporte, Sean Duffy, ya trabaja con su equipo para esclarecer los hechos.

«Terrible accidente de helicóptero en el río Hudson. Parece que seis personas, el piloto, dos adultos y tres niños, ya no están con nosotros».

Our thoughts and prayers are with the victims and their loved ones affected by today’s tragic helicopter crash in the Hudson River. 🙏 pic.twitter.com/ZbOwfstvJ3

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) April 10, 2025