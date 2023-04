Trump afronta desde hoy nuevo juicio, pero a este no asistirá

Pero, además, Trump ha anunciado un acto electoral el próximo jueves por la tarde en New Hampshire, como parte de la precampaña por las presidenciales de 2024, en las que el expresidente parte como claro favorito entre los aspirantes republicanos.

Es improbable que Trump asista al juicio: el juez Lewis A. Kaplan ha dejado a Trump (76 años) y a Carroll (79) la decisión sobre si acudir o no, y mientras que los abogados de la denunciante han anunciado que ella piensa asistir a todas las sesiones, los del expresidente escribieron la pasada semana a Kaplan anunciándole que “no desea comparecer en el juicio”.

El nuevo juicio de Trump puede durar de una a dos semanas

El diario The New York Times señala que el juicio en la corte del Distrito Federal de Manhattan no será muy largo, y podría durar entre una y dos semanas, señala la fuente “EFE”.

Por lo pronto, el juez Kaplan ha decidido que el jurado que se selecciona mañana permanezca en el anonimato, incluso para los abogados de las partes, ante la posibilidad de que sufran algún tipo de acoso o ataque por parte de los seguidores de Trump.