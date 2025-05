Trump Jr. ataca a Jill Biden tras diagnóstico de cáncer agresivo de Joe Biden

Donald Trump Jr. generó polémica al lanzar duras críticas contra Jill Biden.

Esto luego de que se revelara que el expresidente Joe Biden fue diagnosticado con un cáncer de próstata en etapa avanzada con metástasis ósea.

El hijo mayor de Donald Trump insinuó que la exprimera dama pudo haber encubierto el estado de salud de su esposo o no haberlo notado.

Generando indignación en redes y círculos políticos.

What I want to know is how did Dr. Jill Biden miss stage five metastatic cancer or is this yet another coverup??? pic.twitter.com/fSqtDmcX4p

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 18, 2025