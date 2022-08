“Es tan difícil elegir. Quiero que sean todos. Sabes, creo que debemos comenzar con quién tendría acceso a estas cosas. No creo que Mark Meadows [exjefe de gabinete de la Casa Blanca] tenga acceso a él”, comenzó diciendo Mary Trump, quien finalmente señaló a Kushner.

Después de su análisis, comentó: “ Suena como alguien en la posición de Jared . No digo que sea Jared, pero. Podría ser”, dijo la sobrina de Trump sobre el esposo de Ivanka y quien fuera asesor principal de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump.

Algún traidor en su círculo íntimo de Trump

Mary Trump no es la única que ha sugerido que hay algún traidor muy cercano al expresidente. “Definitivamente es un miembro del círculo íntimo”, comentó Michael Cohen, ex abogado de Trump, en una entrevista con Insider la semana pasada. “No me sorprendería saber que es Jared o uno de sus hijos”.

“¿Quién más sabría sobre la existencia de una caja fuerte y los contenidos específicos guardados dentro?”, se preguntó Cohen. La redada de este lunes a Mar-a-Lago fue aprobada por el fiscal general Merrick Garland gracias a una fuente confidencial que le entregó información al FBI, informó Newsweek.