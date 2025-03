Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a miembros del Tren de Aragua

El presidente estadounidense, Donald Trump, invocó el pasado sábado 15 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Especialmente para acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional Tren de Aragua.

Su orden ejecutiva subrayó que el Tren de Aragua «está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio».

Y que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

