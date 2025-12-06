Trump invita a Sheinbaum a nueva reunión en Washington
Publicado el 12/06/2025 a las 11:49
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a regresar a Washington para sostener una nueva reunión.
La propia mandataria mexicana confirmó la invitación tras el encuentro que mantuvo este viernes con Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Trump invita a Sheinbaum a Washington
La reunión ocurrió después del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, celebrado en la capital estadounidense.
“Sheinbaum aseguró que el diálogo fue cordial y que regresa a México con una impresión positiva”.
La presidenta describió que el encuentro tripartito duró alrededor de una hora y que se abordaron diversos temas de interés común.
¿Qué dijeron sobre el T-MEC?
Sheinbaum explicó que no conversaron sobre la revisión del tratado comercial T-MEC.
El tema es relevante porque Trump ha señalado su intención de permitir que el acuerdo expire en 2026. Aun así, la mandataria mexicana indicó que ambas partes acordaron seguir trabajando.
Según Sheinbaum, Trump expresó que considera a México “un gran país, extraordinario”.
La presidenta añadió que el mandatario estadounidense le reiteró una invitación formal para volver a Washington.
“Sí, me invitó también a que viniera a Washington nuevamente, y ya acordaremos una fecha”, declaró.
El contexto del encuentro y las impresiones
Sheinbaum ofreció estas declaraciones tras reunirse con la comunidad mexicana en Estados Unidos, en un evento realizado en el Instituto Cultural Mexicano de Washington.
A su llegada al lugar, fue recibida por personas con banderas, pancartas y un grupo de música mariachi.
El viaje representa su primera visita a la capital estadounidense desde que asumió la presidencia.
En redes sociales, Sheinbaum calificó el diálogo con Trump y Carney como “excelente”.
También destacó que la Copa Mundial de Fútbol 2026 representa una oportunidad para los tres países y para la buena relación entre ellos.
“Acordamos seguir trabajando juntos en temas comerciales con nuestros equipos”, escribió.
El encuentro se dio después de que Trump declarara el miércoles que podría dejar que el T-MEC expire.
El tratado, firmado por México, Estados Unidos y Canadá, requiere una revisión en 2026.
Trump ha afirmado que México y Canadá “se han aprovechado” económicamente de Estados Unidos.
Sin embargo, al llegar al sorteo este viernes, aseguró que mantiene una buena relación tanto con Sheinbaum como con Carney.