Trump invita a Sheinbaum a nueva reunión en Washington

Trump invita a Sheinbaum

Reunión cordial en Washington

Sin avances del T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a regresar a Washington para sostener una nueva reunión.

La propia mandataria mexicana confirmó la invitación tras el encuentro que mantuvo este viernes con Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

🗣️ “Me voy muy positiva, me invitó a que viniera de nuevo a Washington”: Sheinbaum sobre encuentro con Trump y Carney; asegura que el tema T-MEC no se habló 📺 #MILENIO18h con Fernando Robles pic.twitter.com/yE3RtyfyYS — Milenio (@Milenio) December 5, 2025

La reunión ocurrió después del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, celebrado en la capital estadounidense.

“Sheinbaum aseguró que el diálogo fue cordial y que regresa a México con una impresión positiva”.

La presidenta describió que el encuentro tripartito duró alrededor de una hora y que se abordaron diversos temas de interés común.