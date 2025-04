Trump intenta hablar español en entrevista

El presidente Donald Trump se volvió una tendencia tras participar en una entrevista en español para Fox News.

Durante su conversación con la presentadora Rachel Campos-Duffy, Trump intentó repetir su popular lema de campaña, pero en español: “Hagamos a Estados Unidos Grande de Nuevo”.

La escena se volvió incómoda cuando el presidente tuvo dificultades para pronunciar la frase correctamente.

A pesar de los esfuerzos de Campos-Duffy por enseñarla, la interpretación de Trump no fue del todo clara ni acertada, provocando reacciones mixtas entre la audiencia.

President Trump learns how to say MAGA in Spanish 😂 pic.twitter.com/gY62nLiL0w

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) April 15, 2025