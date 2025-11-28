Trump llama “estúpida” a reportera tras pregunta sobre tiroteo en Washington

Trump insulta a reportera

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a generar controversia este jueves al llamar “estúpida” a una reportera que le cuestionó por qué culpa a su antecesor, Joe Biden, del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, D.C., un episodio que reaviva las descalificaciones del mandatario hacia mujeres periodistas.

La identidad de la reportera no se ha revelado aún, pero su pregunta apuntó a por qué Trump responsabiliza a las políticas migratorias de Biden por el ataque del miércoles, en el que murió una agente y otro miembro de la Guardia Nacional permanece en estado crítico.

Trump respondió que culpa a Biden porque, según él, la Administración anterior permitió la llegada de los afganos al país, incluyendo al presunto atacante Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano de 29 años que fue revisado por el actual Gobierno antes de recibir autorización para permanecer en Estados Unidos.

El mandatario reaccionó con molestia a la insistencia de la periodista y le respondió:

“¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida”.

Trump ofreció estas declaraciones desde Florida después de haber sostenido una llamada con personal militar.