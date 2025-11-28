Trump llama “estúpida” a reportera tras pregunta sobre tiroteo en Washington
Publicado el 11/28/2025 a las 12:59
- Trump insulta a reportera
- Polémica por caso Lakanwal
- Crecen críticas a Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a generar controversia este jueves al llamar “estúpida” a una reportera que le cuestionó por qué culpa a su antecesor, Joe Biden, del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, D.C., un episodio que reaviva las descalificaciones del mandatario hacia mujeres periodistas.
La identidad de la reportera no se ha revelado aún, pero su pregunta apuntó a por qué Trump responsabiliza a las políticas migratorias de Biden por el ataque del miércoles, en el que murió una agente y otro miembro de la Guardia Nacional permanece en estado crítico.
Trump insulta reportera en conferencia
Trump respondió que culpa a Biden porque, según él, la Administración anterior permitió la llegada de los afganos al país, incluyendo al presunto atacante Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano de 29 años que fue revisado por el actual Gobierno antes de recibir autorización para permanecer en Estados Unidos.
El mandatario reaccionó con molestia a la insistencia de la periodista y le respondió:
“¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida”.
Trump ofreció estas declaraciones desde Florida después de haber sostenido una llamada con personal militar.
El patrón de descalificaciones
El incidente ocurre en medio de una serie de agravios recientes del presidente a periodistas mujeres, lo que ha generado preocupación y críticas en distintos sectores mediáticos.
Apenas un día antes, Trump llamó “fea por dentro y por fuera” a Katie Rogers, reportera de The New York Times, luego de que ella publicara un artículo sobre la supuesta disminución de energía del presidente, en coautoría con un colega hombre al que Trump no mencionó.
La semana pasada, el presidente también descalificó a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg, llamándola “quieta, cerdita” cuando ella le preguntó durante un vuelo en el Air Force One sobre los archivos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein.
La Casa Blanca amplificó este jueves la polémica al compartir en su cuenta oficial @RapidResponse47 el video en el que Trump llama “estúpida” a la reportera, señalándola además como integrante de las “fake news”.
El trasfondo del caso Lakanwal
La controversia se intensificó después de que el director del FBI, Kash Patel, confirmara que Rahmanullah Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y que llegó a Estados Unidos en 2021 como parte de ‘Operation Allies Welcome’, un programa destinado a asistir a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense.
Trump insistió en responsabilizar a Biden del “caos” generado por los vuelos que trasladaron a afganos al país, aunque la prensa estadounidense reportó este jueves que la actual Administración verificó a Lakanwal y le otorgó asilo a principios de 2025.
Consultado sobre este punto, el presidente aseguró que una vez que las personas llegan al país bajo solicitudes de asilo, resulta “muy difícil sacarlos”, pero sostuvo que ahora su Gobierno los expulsará “a todos”.
Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residente de personas provenientes de 19 nacionalidades consideradas “países de preocupación”, entre ellas Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.