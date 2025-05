Trump mantiene bajos niveles de aprobación en la primera semana de mayo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra la primera semana de mayo con índices de aprobación estancados y en niveles históricamente bajos.

Similares a los que tuvo durante su primer mandato en 2017.

Una serie de encuestas publicadas recientemente revelan que más de la mitad del país desaprueba su gestión.

Pese a su regreso al poder y los primeros 100 días de su segundo mandato.

What are Trump’s approval ratings? See how president fares in Colorado and national polls as trade talks pick up https://t.co/AkywaP5Quq

— The Pueblo Chieftain (@ChieftainNews) May 10, 2025