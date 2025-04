Trump influye en el discurso migratorio de Canadá

El aumento sin precedentes de la inmigración en Canadá, una de las principales preocupaciones del país tras la pandemia, ha quedado en segundo plano ante las amenazas económicas y políticas lanzadas por el presidente Donald Trump.

No obstante, según expertos y sectores sociales, este debate resurgirá inevitablemente en el futuro cercano.

Canadá, tradicionalmente reconocido por su apertura hacia los migrantes, ha experimentado cifras récord en los últimos años.

El número de trabajadores temporales pasó de 356.000 en 2011 a 845.000 en 2021, mientras que solo en 2023 el país recibió 430.000 nuevos residentes permanentes.

Además, se estima que un millón de estudiantes internacionales residía en el país en el mismo año.

