Trump indulta a Ross Ulbricht, creador de Silk Road.

El presidente Donald Trump otorgó este martes un perdón total e incondicional a Ross Ulbricht, quien en 2015 fue condenado a cadena perpetua por operar la web ilegal Silk Road.

Un mercado en la ‘dark web’ conocido por facilitar la venta de narcóticos y otros bienes ilícitos.

El indulto a Ulbricht, arrestado en 2013, fue una de las promesas de Trump durante su campaña electoral.

Buscando el apoyo del Partido Libertario y de sectores favorables a las criptomonedas.

