Proyecto de ley impulsado por Trump dificultaría que tribunales bloqueen sus políticas

Una cláusula poco conocida incluida en un paquete legislativo aprobado por la Cámara de Representantes podría limitar severamente el poder de los jueces federales para hacer cumplir órdenes contra políticas de Donald Trump.

El cambio requeriría que los demandantes paguen una fianza antes de que se pueda ejecutar una orden judicial, debilitando así la capacidad de los tribunales para frenar al Ejecutivo.

La medida exige que cualquier persona o entidad que obtenga una orden judicial para frenar una política del gobierno deba presentar una fianza que cubra el potencial daño económico al gobierno si este gana el caso.

Si no se presenta dicha garantía, los jueces no podrían aplicar sanciones por desacato para hacer cumplir sus fallos.

