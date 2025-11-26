Trump quiere elegir a un ejecutivo de criptomonedas como presidente de la Reserva Federal

Trump perfila a Kevin Hassett como favorito para dirigir la Reserva Federal.

Importa porque el nuevo liderazgo podría acelerar recortes de tasas.

El anuncio se espera antes de Navidad.

La Casa Blanca está en la etapa final para escoger a la próxima autoridad del banco central.

Entre los asesores del presidente, crece la idea de que Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, es el favorito, según información de Bloomberg.

Su postura a favor de reducir tasas de inmediato y sus vínculos con la industria de las criptomonedas han aumentado las especulaciones sobre su posible llegada a la institución.

Un posible presidente de la Reserva Federal alineado con Trump

Hassett ha sido descrito como un aliado cercano del mandatario, lo que lo coloca en una posición privilegiada frente a otros candidatos.

En Fox News aseguró que “reduciría las tasas ahora mismo” si estuviera al mando, argumentando que los datos actuales justifican costos de endeudamiento más bajos.

También criticó a la Fed por haber perdido el control de la inflación después de la pandemia.

Además de sus posturas económicas, Hassett tiene conexiones directas con la industria de las criptomonedas.

Según su declaración financiera de junio, asesoró a Coinbase y posee al menos un millón de dólares en acciones de la compañía, producto de su trabajo previo como consultor.

Trump, por su parte, ha dicho: “Creo que ya sé quién es” al hablar sobre su candidato para la Fed, aunque sin revelar nombres.

También afirmó que le “encantaría destituir” al actual presidente, Jerome Powell, dejando clara su incomodidad con el rumbo de la política monetaria durante los últimos años.