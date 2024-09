Trump y Kamala Harris empatados en encuesta: ¿Quién ganará la carrera?

Trump y Harris empatados nacionalmente.

Harris lidera en Pensilvania encuesta.

Debate favorece a Kamala Harris.

Una nueva encuesta revela que Donald Trump y Kamala Harris están empatados en las preferencias de los votantes para las próximas elecciones presidenciales.

A pesar de un destacado desempeño de Kamala Harris en el reciente debate, no ha logrado obtener una ventaja decisiva sobre Trump.

Según la encuesta, un 67% de los votantes cree que Harris lo hizo mejor en el debate, frente a un 40% que respalda a Trump.

La vicepresidenta recibió calificaciones positivas de votantes de todos los grupos raciales, edades y niveles educativos, incluidos seguidores fieles de Trump.

Sin embargo, la encuesta sugiere que Harris podría haber perdido la oportunidad de responder más a las dudas del público.

A nivel nacional, ambos candidatos están empatados con el 47%, lo que refleja la fuerte división en el país.

En el estado clave de Pensilvania, Harris lidera con un 50% de apoyo, mientras que Trump alcanza el 46% de los encuestados.

Las encuestas realizadas por The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College muestran resultados consistentes con sondeos anteriores.